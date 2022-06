Um foragido da Justiça, com mandado de prisão em aberto pelo Distrito Federal por receptação de veículo roubado, foi preso em Curitiba nesta quarta-feira (8) em nova fase da Operação Retináculo. Desta vez, a operação que coíbe este tipo de crime foi feita na Cidade Industrial (CIC).

A operação foi conjunta e comandada pela Secretaria Municipal da Defesa Social e Trânsito, com a Guarda Municipal (GM) e Departamento de Inteligência, e também envolveu as secretarias municipais do Urbanismo, do Meio Ambiente e da Educação, a Vigilância Sanitária e representantes da administração regional da CIC.

Nesta quarta, foram vistoriados quatro estabelecimentos comerciais de compra e venda de materiais recicláveis (sucatas e ferros-velhos). Os quatro comércios foram notificados pela Secretaria Municipal do Urbanismo por não terem alvará de localização e funcionamento.

O foragido da Justiça foi encaminhado para a Delegacia de Vigilância e Capturas (DVC) da Polícia Civil.

Guardas municipais do Núcleo Regional da CIC, do GOE (Grupo de Operações Especiais) e do GOC (Grupo de Operações com Cães) também participaram.

Combate ao crime

A Operação Retináculo tem como objetivo coibir o crime de receptação de materiais furtados que são patrimônio da Prefeitura de Curitiba, como grades de bueiros, fiação elétrica, cabos de comunicação, tampas, floreiras e materiais do mobiliário urbano.

“Essas ações serão feitas de forma rotineira em bairros das dez administrações regionais de Curitiba. A presença das forças de segurança, com a Guarda Municipal, inibe crimes como furtos de materiais públicos da Prefeitura”, explicou o secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, coronel Péricles de Matos.

A primeira fase da Operação Retináculo foi feita no dia 1º de junho e resultou na prisão de dois homens pelo crime de receptação.

