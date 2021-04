Uma operação da Polícia Federal (PF), deflagrada na manhã desta sexta-feira (9), cumpriu cinco mandados de busca e apreensão para desarticular um grupo suspeito de efetuar diversos roubos contra funcionários dos Correios em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. As ocorrências foram no final do ano passado, quando um grande volume de mercadorias Sedex estavam sendo distribuídas, em razão das compras de Natal.

VIU ESSA? Novo milionário pelo Nota Paraná é morador da região metropolitana de Curitiba

Essa foi a terceira fase da Operação Mascarados e, durante o cumprimento dos mandados, foram encontrados e apreendidos objetos roubados em assaltos entre os dias 24 e 30 de novembro e 3 e 10 de dezembro de 2020.

Segundo a PF, com a operação desta sexta-feira espera-se identificar outros suspeitos de participação nos crimes e conseguir mais provas relacionadas aos suspeitos já indiciados nas fases anteriores da Operação Mascarados.

LEIA TAMBÉM – Bancas de jornais e revistas de Curitiba se reinventam pra sobreviver na pandemia

Os crimes pelos quais os investigados podem ser indiciados possuem penas que podem chegar a 15 anos de reclusão. Os mandados judiciais foram expedidos 9.ª Vara da Justiça Federal, em Curitiba.