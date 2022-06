O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), está cumprindo 26 mandatos contra um delegado e policiais civis no Paraná e em Santa Catarina. O objetivo da ação é desmantelar a organização que pratica falsidade ideológica, falsificação de documentos, estelionato, restituição fraudulenta de veículos apreendidos e delitos contra a administração pública.

A busca está sendo feita em 12 cidades do Paraná e em uma de Santa Catarina, são elas: Curitiba, Foz do Iguaçu, Toledo, Umuarama, Altônia, Guarapuava, União da Vitória, Ponta Grossa, São José dos Pinhais, Pinhais, Matinhos, Pontal do Paraná e Balneário Camboriú.

Durante a busca, foram apreendidos celulares, documentos, computadores, dinheiro e objetos ilícitos que estavam em posse dos investigados. Além disso, as contas dos policiais civis e do delegado foram bloqueadas e todos foram afastados de seus cargos.

As informações foram confirmadas pelo jornal Bom Dia PR. Em breve, mais detalhes sobre a investigação serão adicionados.