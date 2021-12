A Polícia Militar do Paraná (PMPR) lançou na tarde desta segunda-feira (13) a Operação Natal, com o objetivo de reforçar o policiamento ostensivo e preventivo nas cidades do estado. Em Curitiba, os trabalhos foram iniciados com a saída de um comboio do Parque Barigui. Ao todo, serão 120 policiais a mais nas ruas da capital.

De acordo com a assessoria de comunicação da Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), o patrulhamento será reforçado por policiais a pé e em viaturas. Os dados da Sesp relativos aos índices criminais de cada bairro serão levados em conta para determinar quais locais receberão o reforço no patrulhamento. Caso necessário, policiais que atuam em serviços administrativos poderão também ser deslocados para o trabalho nas ruas.

De acordo com o comandante-geral da PM, coronel Hudson Leôncio Teixeira, a Operação Natal deve trazer uma maior sensação de segurança à população. O reforço de policiais nas ruas é considerado importante na época de Natal e Ano Novo, uma vez que há maior fluxo de pessoas e mais circulação de dinheiro por conta das compras de final de ano. “A Polícia Militar reforçará o policiamento nas regiões com maior circulação de pessoas, principalmente de comércio, no intuito de coibir furtos e roubos em todo o Paraná”, disse o coronel.

Até quando?

A Operação Natal segue ativa até o fim do mês. Em Curitiba, todo o efetivo policial dos 12º, 13º, 20º e 23º batalhões será colocado em operação nas ruas. Outras unidades também colocarão seus integrantes à disposição durante o período da operação, como o Batalhão de Operações Especiais (BOPE); Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque); Batalhão de Polícia Ambiental (BPMA); Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv); Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran); Regimento de Polícia Montada (RPMon); Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária (BPEC); Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA); Academia Policial Militar do Guatupê (APMG); e Batalhão de Polícia de Guarda (BPGd).

