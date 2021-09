O balanço de dois dias da operação Tríade, organizada pela Polícia Militar na Capital e Região Metropolitana, resultou em 32 pessoas presas e mais de oito quilos de maconha, crack, cocaína e ecstasy apreendidos entre sexta-feira (17) e sábado (18).

Os trabalhos, coordenados pelo Comando de Policiamento Especializado (CPE), da Polícia Militar, tiveram como objetivo combater homicídios, tráfico de drogas, roubos e outros crimes.

A operação, lançada do Quartel do Comando-Geral da PM, contou com efetivo de mais de 500 policiais e 167 viaturas nos dois dias de trabalho, distribuídos em várias áreas da Capital e dos municípios da Região Metropolitana, nas regiões apontadas pela análise criminal como pontos que mereciam maior presença ostensiva.

A nova configuração do policiamento especializado da Polícia Militar foi feita pelo Comando-Geral da Corporação para gerenciar os recursos materiais e o efetivo, permitindo o desdobramento de equipes de maneira mais otimizada em todo o Estado.

Foragido

Dentre as dezenas de ocorrências atendidas, o destaque foi a prisão de um homem que tinha contra si um mandado de prisão por homicídio, no sábado (18), crime ocorrido em março deste ano na cidade de Rio Branco do Sul.

A localização do foragido contou com a atuação do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV), do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), do Centro de Inteligência e do Batalhão de Polícia de Guarda (BPGD).

A ocorrência foi na cidade de Piraquara. Num bloqueio de trânsito os policiais militares viram um homem saltar do carro quando se deparou com as equipes da PM. Ele teria fugido a pé e houve acompanhamento por terra e apoio do BPMOA, mas ele não foi localizado. Os policiais descobriram junto aos outros ocupantes do carro e com o apoio do Centro de Inteligência que o homem tinha um mandado de prisão em aberto.

Momentos depois, as equipes policiais souberam que o homem, juntamente com uma mulher, crianças e sacolas com pertences, deixaram a casa. Foi montado um bloqueio na Rodovia João Leopoldo Jacomel e o carro em que ele estava foi abordado. Nenhum material ilícito foi encontrado. Ele foi preso e encaminhado para a 6ª Delegacia Regional de Piraquara.

3,2 mil abordados

O trabalho dos militares estaduais das unidades especializadas resultou em 3.295 pessoas e 360 veículos abordado. Fora apreendidos; 8,5 quilos de maconha, 120 gramas de cocaína, 25 pedras de crack e 72 gramas de ecstasy.

Em uma das ocorrências, houve o resgate de 76 aves silvestres e aplicação de um auto de infração ambiental de R$ 42 mil ao responsável.

A operação foi desencadeada com os efetivos do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), do Batalhão de Polícia Ambiental-Força Verde (BPAmb-FV), do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária (BPEC), do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPEC), do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), do Regimento de Polícia Montada (RPMon), do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) e da Companhia de Rondas Ostensivas com Aplicação de Motocicletas (CIROCAM),da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU), e do Esquadrão de Eventos do RPMon.

