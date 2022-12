A Secretaria da Segurança Pública (Sesp) iniciou no sábado (24) uma operação de fiscalização contra o tráfico de drogas que seguirá ao longo de todo o verão. A ação integrada entre a Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Polícia Militar do Paraná (PM) terá agentes atuando na rodoferroviária de Curitiba, na Rodoviária do Balneário Praia de Leste, em Pontal do Paraná, e nas rodovias do Litoral.

Cinquenta policiais participaram da missão inaugural, que contou também com o apoio de cães policiais da PCPR e da PM. Esta é a primeira operação conjunta comandada pelo novo secretário da Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira.

“O trabalho integrado das forças é essencial para a segurança pública. A integração, cada vez maior, é uma das diretrizes do nosso trabalho. A atuação dos policiais civis e militares de forma conjunta garante, principalmente na alta temporada onde aumenta o fluxo de pessoas entre Curitiba e Litoral, mais segurança para a população paranaense, coibindo vários tipos de crimes como o tráfico de drogas”, afirma o secretário.

Foto: Sesp

O Delegado-Geral da PCPR, Silvio Jacob Rockembach, diz que as equipes estão atuando para manter a segurança dos paranaenses e coibir o tráfico de drogas. “A integração operacional e a troca de informações entre as forças é o ponto chave para que seja feito um trabalho eficiente. Estamos no caminho para grandes realizações”, explica.