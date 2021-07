Uma ação de fiscalização em Curitiba fechou cinco estabelecimentos comerciais, abordou mais de 300 pessoas e apreendeu 38 máquinas caça-níqueis entre a noite de sexta-feira (9) e madrugada deste sábado (10). Festas clandestinas ocorriam nos locais fechados, onde 12 pessoas acabaram detidas.

Um dos detidos era um organizador de festas clandestinas já procurado e conhecido da polícia. A ação foi realizada pelas equipes da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU), comandadas pela Polícia Militar (PM).

Por volta das 23h de sexta-feira, os policiais militares foram dar atendimento a uma denúncia de uma festa clandestina no cruzamento das ruas Saldanha Marinho e Visconde do Rio Branco e, no local, encontraram cerca de 60 pessoas. “O evento acontecia no subsolo de um prédio e o dono do local e o promotor do evento foram multados, cada um em R$ 50 mil, e encaminhados para assinatura do Termo Circunstanciado. Este organizador já era procurado e conhecido por fazer outras festas desde o início da pandemia”, disse o coordenador da AIFU, capitão Ronaldo Carlos Goulart, da PM.

Ao todo, seis locais foram fiscalizados e, segundo a AIFU, cinco acabaram fechados, 16 autuações administrativas foram aplicadas, além de as equipes flagrarem 359 pessoas nestes locais, das quais 52 foram abordadas e 12 encaminhadas. Além das 38 máquinas de caça-níqueis, os agentes também apreenderam cerca de R$ 3 mil em dinheiro, uma máquina de cartão, dois monitores e dois teclados.

Na frente e imediações destes locais, as equipes da PM também abordaram 15 veículos, aplicaram 35 autos de infração de trânsito e quatro veículos acabaram recolhidos ao pátio por irregularidades.

“Apesar de os decretos já estarem mais flexíveis em relação aos horários, por exemplo, algumas pessoas ainda insistem em ultrapassar os limites cometendo ilegalidades. No entanto, agradecemos àquelas pessoas que estão conscientes e colaborando para a não proliferação do vírus”, detalhou Goulart.

Uma das situações de maior relevância aconteceu por volta das 19h40, quando a equipe recebeu uma denúncia de um bingo clandestino na Rua Coronel Dulcídio, no Água Verde. “No local, havia 32 pessoas e 38 máquinas caça-níqueis, que foram localizadas e apreendidas. A Secretaria Municipal de Urbanismo aplicou uma multa de R$ 50 mil pela aglomeração, duas pessoas foram conduzidas pela prática de jogos de azar e uma por desacato, desobediência e resistência”, explicou o capitão.

Já por volta das 23h50 de sexta, as equipes da AIFU foram acionadas para fiscalizar dois bares na Rua Carlos Carvalho, no Centro de Curitiba, e havia cerca de 200 pessoas dentro e na frente dos estabelecimentos. Para ambos os proprietários agentes municipais aplicaram uma multa de R$ 20 mil por estarem funcionando após o horário previsto pelo decreto municipal.

Ainda na noite de sexta, as equipes da AIFU receberam uma denúncia de populares de que uma pessoa havia acabado de roubar um celular de um cidadão. Logo em seguida o suspeito foi detido pela PM e com ele estava o celular roubado. Sendo assim, ele foi encaminhado à Central de Flagrantes para as medidas cabíveis.

Em um bar no bairro Santa Felicidade, por volta de 00h30 deste sábado, os agentes encontraram 70 pessoas ainda no interior dele, após o horário permitido de funcionamento. O proprietário foi multado em R$ 30 mil pelo descumprimento do decreto municipal. Nesta situação, sete resistiram à ação e acabaram conduzidos pelos policiais por resistência e desobediência.