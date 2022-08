A imagem de coqueiros na orla de Matinhos virou novidade para quem acompanha a obra de revitalização da orla e alargamento da faixa de areia em Matinhos, no Litoral do Paraná. A imagem foi postada na página do Facebook Matinhos Agora.

No vídeo, é possível perceber os coqueiros plantados, mas cercados de terra e lama provocada pela chuva. Nos comentários, as pessoas elogiam a presença da planta que tem mais destaque em regiões mais quentes com o Nordeste. Aliás, uma internauta elogia e lembra que em Porto de Galinhas, em Pernambuco, tem vários coqueiros.

No entanto, tem gente que criticou a forma como foi plantada o coqueiro. “Não querendo ser chata, mas já sendo. Antes de plantar, não deveriam nivelar para ver onde vai ser a calçada para aí plantar? ”, escreveu uma internauta.

O coqueiro pode crescer 30 metros de altura, e da planta surge o coco. No Brasil, a região Nordeste é a maior produtora do país, com 74% da produção nacional. Os três estados nordestinos que possuem as maiores produções são: Bahia, Sergipe e Ceará. No Norte, o Pará é outro grande produtor do fruto.