Entre os dias 6 e 10 de setembro, a Orquidaria Rosita promove o Festival da Primavera em Curitiba. A programação conta com venda de flores, exposição de arranjos em peças de cerâmica de ateliês convidados e uma série de cursos. A visita é gratuita, mas as aulas e workshops são pagos.

LEIA TAMBÉM:

>> 250 cerejeiras vão florir a Sete de Setembro, em Curitiba, daqui três anos

>> Araucárias derrubadas! Homem desmata vegetação na Grande Curitiba e leva multa milionária

Rosita Beltrão Rischbieter, a proprietária da Orquidaria Rosita, fará um tour guiado pelas cinco estufas do espaço no dia 9 de setembro. Foto: Leticia Akemi/Arquivo Gazeta do Povo

VIU ESSA? Curitibano se alista pra defender Ucrânia na guerra e aguarda liberação pra entrar na linha de frente

Confira a programação

6 de setembro, 9h: Lançamento do Catálogo da Semana

7 de setembro, 10h: Curso Cuidados Básicos de Orquídeas – R$ 50

8 de setembro, 9h: Curso Faça seu Vaso de Cerâmica, com Lisa Nicolau (Tüz Cerâmica Decorativa) – R$ 250

9 de setembro, 11h: Tour nas estufas com Rosita (gratuito)

10 de setembro, 10h: Curso Cuidados Básicos de Orquídeas – R$ 50

10 de setembro, 14h: Aula de Pintura em Telas de Orquídeas, com Art Leivas Atelier – R$ 165

As inscrições podem ser feitas pelo link.

O espaço

A Orquidaria Rosita foi inaugurada em 2020 e leva o nome de sua idealizadora, Rosita Beltrão Rischbieter, colecionadora de orquídeas. Depois de quase duas décadas como colecionadora – ela ostenta o título de uma das maiores colecionadoras do mundo – o orquidário reúne 7 mil orquídeas, todas catalogadas e com um currículo de floração anual, distribuídas em cinco estufas. O espaço fica no bairro São Lourenço, em Curitiba, e a visitação das estufas é gratuita. Juntamente com o orquidário funciona a panificadora e confeitaria Prestinaria.

Orquidaria Rosita. Foto: Reprodução/Instagram

Serviço

Festival da Primavera na Orquidaria Rosita. De 6 a 10 de setembro, com exposições, cursos e tour guiado pelas estufas. Informações e inscrições pelo link.

Orquidaria Rosita. Rua Mateus Leme, 3.440, São Lourenço. Abre de terça a sábado, das 9 às 18h e aos domingos das 9 às 17h.