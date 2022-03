A quarta-feira (23) vai ser de sol em grande parte do dia, mas não pode descartar uma chuva para o fim da tarde em Curitiba. Para o litoral, o sol vai se fazer presente com mais intensidade.

+Leia mais! “Venha a Curitiba e ganhe uma multa”, diz dono da Havan sobre novos radares

De acordo com o Simepar, no Paraná teremos um dia com temperaturas elevadas, com chuvas principalmente entre o oeste, sudoeste e o centro-sul paranaense. Nos demais setores alguma chuva até pode ocorrer, mas de forma bem pontual. Em Curitiba, o dia amanheceu com um friozinho, mas o sol aparece entre nuvens. A máxima não deve ultrapassar os 27°graus. Quanto a chuva, a tendência é que ocorra em alguns bairros da cidade, mas não acentuado.

+Viu essa? 16º Festival de Pão com Bolinho começa dia 28 de março; veja cardápio completo

Para o litoral, o tempo vai ser mais quente comparado ao da capital. A máxima pode chegar a 28°graus em Guaratuba no começo da tarde. A chuva não pode ser descartada, mas se chegar vai ser de maneira tímida.

Quanto ao interior, algumas regiões estão com tempo fechado. No começo do dia, chovia em Foz do Iguaçu, mas a tendência é de abertura com o sol. Aliás, na Terra das Cataratas, a máxima prevista é de 30°graus. Boa quarta!