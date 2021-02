O Ministério Público do Paraná (MP-PR) entrou com ação na Justiça para multar em R$ 30 mil um homem infectado com covid-19 que não cumpriu isolamento. O caso foi na cidade de Nova Tebas, na região central do estado. A ação contra o rapaz de 25 anos é da Promotoria da cidade de Manoel Ribas, que fica na mesma comarca.

No dia 18 de janeiro, o homem infectado assinou um termo garantindo que cumpriria o período de isolamento até se curar do coronavírus, o que não aconteceu. Outras nove pessoas da mesma família também haviam testado positivo para Covid-19 na ocasião.

O pedido de multa de R$ 30 mil ajuizado pelo MP-PR é para compensação pelo risco de contágio que o rapaz expôs os outros moradores da cidade. Com população de aproximadamente 5,5 mil pessoas, até quarta-feira (27) Nova Tebas somava 163 casos e quatro mortes por covid-19.

