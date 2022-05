Muito bom humor e simpatia de um paciente centenário cativaram a equipe do Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns, em Curitiba, onde o aposentado Enéas Galvão do Rio Apa, 101 anos, ficou internado por uma semana para tratar de uma infecção urinária. Ele recebeu alta na última quinta-feira (26).

Sorridente, Enéas chamou atenção pelas histórias que contou ao longo do internamento, como sua relação com a família Matarazzo, dona de antigo complexo industrial em Antonina, no Litoral do Paraná, sua cidade natal.

+ Leia mais: Curitiba amplia vacinação da gripe pra adultos de 40 a 49 anos e adolescentes

“Construíram muita coisa lá”, lembrou o paciente. Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o Complexo das Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo foi desativado em 1972.

Já as belezas naturais de Antonina aproximaram Enéas de causas ambientais. Defensor do ecoturismo como alternativa sustentável, o aposentado ainda foi associado do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná (IHGPR).

“Eu só tenho 101 anos, mas ainda quero andar por aí”, anunciou ele. Após a alta na quinta, ele passou a ser acompanhado pelo programa Saúde em Casa, do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD).

Vitalidade e gentileza

Viúvo e pai de quatro filhos, Enéas Galvão a equipe do hospital contou que ele se emocionou ao agradecer o atendimento no hospital, onde disse ter sido muito bem tratado. “Foi maravilhoso”, disse ele.

A filha Eneida do Rio Apa Dittrich também destacou a dedicação e o carinho da equipe na assistência ao pai. “Mudava a equipe, mas o tratamento era sempre o mesmo, com atenção e dedicação”, agradeceu.

LEIA TAMBÉM:

>> Dez bairros de Curitiba devem ficar sem água neste sábado. Saiba quais!

>> Dose de reforço de vacina contra Covid para adolescentes é recomendada pelo Ministério da Saúde

A equipe do hospital disse que também se sentiu grata pela convivência com um paciente tão peculiar. O impacto foi motivacional. “Conversar com ele me fez refletir sobre a minha própria história, o que conquistei e o que ainda posso conquistar”, observou a gerente de hospitalidade Eva Kendrick.

Pioneirismo

Pacientes com a idade de Enéas Galvão do Rio Apa não são incomuns no Hospital Municipal do Idoso, inaugurado há dez anos e pioneiro no Brasil no atendimento a pacientes com mais de 60 anos.

Em 2021, foram internadas 895 pessoas com mais de 80 anos no Hospital do Idoso. De janeiro a abril deste ano, o número de internações nesta faixa etária é próximo de 500. O índice de satisfação dos pacientes é de 98%.

O Hospital do Idoso e o programa Saúde em Casa são administrados pela Fundação Estatal de Atenção à Saúde (Feas) da prefeitura de Curitiba, vinculada à Secretaria Municipal da Saúde.

Estreias Stranger Things 4 mais filmes e séries chegam nesta semana; confira! Além da Ilusão Matias conta que é pai da filha de Heloisa Pantanal Trindade impede Juma de matar Levi Destaque da semana Conheça as curiosidades sobre “Top Gun: Maverick”