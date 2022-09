Um paciente vítima de queimaduras que estava internado sob escolta policial no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, em Curitiba, tentou fugir do local no fim da manhã neste domingo (18), por um acesso no quinto andar. O homem, de 42 anos, acabou caindo sobre um telhado secundário e precisou ser socorrido pela equipe médica de plantão e pelo Corpo de Bombeiros.

Procedimentos cardiorrespiratórios precisaram ser realizados para resgatá-lo com vida. Segundo informou o hospital, o paciente estava internado há cerca de 10 dias. Ele estava sob escolta policial em razão de um um acidente de trânsito e por ter ateado fogo na cela em que estava detido.

+ Leia também: Carne de onça é sucesso em bares de Curitiba! Aprenda receita para fazer em casa

Em nota, o Evangélico Mackenzie explicou que ao receber alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o homem “tentou se evadir e sofreu queda de andar. Foi prontamente atendido pela equipe médica de plantão que contou com o apoio do Corpo de Bombeiros. Os devidos esclarecimentos foram concedidos à família”, diz o texto da nota.

A ocorrência foi registrada perto do meio-dia deste domingo. O resgate dos Bombeiros foi realizado com trabalho em altura.