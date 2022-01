A alta procura de pessoas com sintomas respiratórios na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Boqueirão gerou longas filas de espera nesta segunda-feira (03). Segundo relatos de quem procurou a unidade, quem chegou por volta das 13 horas foi atendido somente no final da tarde desta segunda, em torno das 18 horas.

“Várias pessoas com febre, tosse em meio a todos. Desde crianças a pessoas idosas em cadeira de rodas, sem distanciamento nenhum”, revelou um dos pacientes que aguardava atendimento.

Não só na UPA do Boqueirão, mas em outras unidades o movimento foi alto de pacientes com sintomas respiratórios. Em razão da alta procura, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) vai reestruturar temporariamente as unidades.

Entre esta terça-feira (04) e sexta-feira (07), 12 Unidades de Saúde serão convertidas em pontos de atendimento de casos suspeitos e com sintomas leves de gripe e covid-19.

Durante esta primeira semana de janeiro, essas unidades (veja lista abaixo) também vão atuar com horário estendido, das 7 horas às 20 horas.

A decisão da mudança decorre da alta demanda por parte de pessoas com sintomas leves, como tosse, dor de garganta, febre, congestão nasal, perda do olfato ou paladar.

Segundo a SMS, trata-se do efeito do relaxamento das medidas não farmacológicas de proteção por parte da população, como o uso de máscaras e higienização das mãos, além da ocorrência de reuniões, eventos e confraternizações sociais presenciasi no período das festas de fim de ano.

“As UPAs são unidades destinadas para atender situações de urgência e emergência que não podem esperar e com risco iminente de morte. Situações menos críticas devem ser atendidas em outros pontos da nossa rede, por isso, estamos ampliando as opções de acesso à população a um fluxo adequado”, destaca a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak.

As 12 unidades que farão apoio às UPAs a partir desta terça-feira (e até sexta-feira, 7/1) vão atender exclusivamente situações respiratórias ou de emergência.

O usuário deve procurar a unidade mais próxima de sua casa, em seu Distrito Sanitário. Durante esse período, outros serviços das unidades de saúde – inclusive a vacinação – serão realizados nas demais unidades.

Use a central 3350-9000

Esta é a segunda ação que a SMS adota para adaptar o fluxo de atendimento ao aumento da demanda por situações decorrentes de sintomas respiratórios.

Em 28 de dezembro, com o início do crescimento da procura, a Secretaria reforçou o teleatendimento para esses casos, pela Central 3350-9000.

Esse canal é o mais adequado para quem suspeitar ter sido contaminado por covid-19 ou gripe, pelo conforto de ser atendido por profissionais de Saúde sem sair de casa e sem o risco de contaminar ou ser contaminado pelos vírus ao buscar atendimento presencial.

Assim, pessoa que sentir sintomas respiratórios leves deve procurar, prioritariamente, o atendimento na Central 3350-9000, onde, por telefone, poderá ter seu caso avaliado por profissionais da Saúde, com os encaminhamentos adequados.

O atendimento é feito diariamente, das 8h às 20h.

Vacinação contra a covid

Para demais serviços de saúde, os curitibanos devem outras Unidades de Saúde em sua região. Para saber os pontos em que a vacinação contra a covid-19 será realizada, a orientação é consultar o site imunizaja.curitiba.pr.gov.br



Unidades de Saúde exclusivas atendimento sintomas respiratórios

De 4/1 a 7/1, das 7h às 20h.