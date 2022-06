A segunda unidade da Padaria Pet vai ser inaugurada neste sábado (04), em Curitiba. O estabelecimento localizado na Avenida Manoel Ribas, no bairro de Santa Felicidade vai ser a primeira loja de rua do Brasil.

A Padaria Pet de Santa Felicidade irá contar com produtos em três áreas diferentes: a Padaria, com preço a partir de R$ 3,50; Confeitaria, com itens no cardápio pet a partir de R$ 4,00; e Boutique, com produtos a partir dos R$ 56,00. Na parte externa, haverá uma área para que os pets possam apreciar os produtos. Entre os itens estão pipocas, sorvetes, gelatinas, cervejas, chocolates, muffins e bolos.

+ Leia mais: Bairros de Curitiba podem ficar sem água na quarta-feira com obras de interligação de rede

A loja em Santa Felicidade será administrada pelo casal de empreendedores Luciano Otto e Paulo Ventura. “Entendemos que faria muito sentido instalar a operação no formato loja. Da mesma forma que os tutores visitam Santa Felicidade para apreciar os sabores da região, terão agora uma oportunidade para agradar seus pets”, disse Luciano.

Outro motivo para a escolha do bairro mais gastronômico de Curitiba é o fato de a região estar cercada de diversos outros tipos de comércios.”A Avenida Manoel Ribas é o coração do bairro. É um local independente, com serviços bancários, lotérica, correios, cartório, lojas de roupas, calçados, presentes, entre vários outros tipos de operações. Isso possibilita a instalação de uma loja focada em produtos diferenciados para animais de estimação”, comentou o empresário.

Diferenciais dos produtos

Os empresários acreditam que os produtos oferecidos ao público têm amplo potencial e boas chances de venda. Um dos segredos da marca é o fato de serem itens sem aditivos de corantes e conservantes artificiais, o que prioriza a alimentação natural.

LEIA TAMBÉM:

>> Cervejaria Swamp comemora aniversário de 7 anos neste fim de semana, uma paixão de amigos

>> Doadores de sangue do Paraná também poderão doar cobertores no Hemepar

A rede conta com cerca de 80 itens, desde petiscos sólidos, líquidos e ração. Os estabelecimentos comercializam tantos os alimentos da marca Padaria Pet como também revendem produtos de outras marcas. Os itens exclusivos da rede, na área de alimentação, são desenvolvidos por nutricionistas e veterinários especialistas em nutrição animal. Além disso, são produtos certificados pelos órgãos de fiscalização, como é o caso do Ministério da Agricultura.

A Padaria Pet iniciou suas atividades em São Paulo em 2011 e chega, com esta nova unidade em Curitiba, aos 29 estabelecimentos pelo Brasil. No Paraná, além da loja em Santa Felicidade, os clientes podem encontrar unidades, em formato de quiosques, também no Shopping Palladium, em Curitiba, e no Shopping Catuaí, em Londrina.

Serviço:

Padaria Pet Santa Felicidade

Inauguração: 4 de junho (sábado)

Endereço: Av. Manoel Ribas, 5949 – Loja 02 – Santa Felicidade, Curitiba – PR

Instagram: @padariapetstafelicidade

Horários de funcionamento: Domingo – 12h as 17h

Segunda a Sábado – 9h30 as 18h30

Estreias Filmes e séries que chegam à Netflix nesta semana Cara e Coragem Regina dopa Leonardo com ajuda de Danilo Pantanal Ari avisa que Tibério teve alta no hospital Destaque da semana Conheça as curiosidades sobre “Stranger Things 4”