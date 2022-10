Panificadoras e padarias de Curitiba e da Região Metropolitana estão vendendo o pãozinho francês com 28% de desconto nesta quinta-feira (27), em comemoração ao Dia Mundial do Pão. São 28 estabelecimentos que participam da promoção.

De acordo com o Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado do Paraná (Sipcep), responsável pela iniciativa, os estabelecimentos participantes vendem o produto com o imposto reduzido. A iniciativa é realizada uma vez por ano pela categoria e esta é a oitava edição.

Veja as panificadoras participantes:

Curitiba

Panebene Padaria e Confeitaria – Rua Padre Germano Mayer, 465, Cristo Rei;

Panificadora Mister Pão Juvevê – Rua Manoel Eufrásio, 868 Juvevê;

Panificadora Cecilia – Rua Gabriel Freceiro De Miranda, 736 Xaxim;

Panificadora Di Pane – Rua Máximo Joao Kopp, 29 Santa Cândida;

Lapatisserie – Avenida Silva Jardim Avenida Silva Jardim,1219 Rebouças;

Ópera Panificadora – Rua Maria Bauer Siegmund,498 Pilarzinho;

Panificadora Ninele – Rua João Alencar Guimarães ,1241 Santa Quitéria;

Panificadora Cheirinho De Pão – Rua Anne Frank, 4027 Boqueirão;

Fernandes Pães E Doces – Rua Eng. Alberto Monteiro De Arvalho,1204 Capão da Imbuia;

Padaria América – Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 942 São Francisco;

Padaria América Bacacheri – Rua Estados Unidos,412 Bacacheri;

Panificadora Mihra – Rua Simão Bolivar, 504 – Juvevê;

Panificadora Spazio Di Pane – Rua Prof. Pedro Viriato P. De Souza,1548 Mossunguê;

Panificadora Doce Paladar – Rua Engenheiro Rebouças, 2983 Rebouças;

Panificadora Rico Pão – Av. Marechal Deodoro, 1055 Centro;

Saint Marcus Ahu – Rua Vereador Washington Mansur,621 Ahú;

Fênix Panificadora – Rua Saldanha Marinho, 407 Centro;

Empório Doces Gourmet – R José De Oliveira Franco,2837- Bairro Alto;

Pãozinho Da Hora-Loja 1 – Engenheiro Niepce Da Silva, 27 Portão;

Pãozinho Da Hora-Loja 2 – Av. República Argentina,1571 Água Verde;

Pãozinho Da Hora -Loja 3 – Av. João Bettega ,899 Portão;

Carrossel Pães Doces E Frios – Rua Otávio Francisco Dias,905 Água Verde.

Colombo

Florenze Pães E Doces – Rodovia Da Uva, 1360 – Sala 05 Roça Grande;

Panificadora Toscane – Prefeito Pio Alberti,555 Jd. Maria Jose.

Pinhais

Panificadora Santo Antonio – Av. Maringá, 2700 Atuba;

Panificadora Balaio Do Pão – Rua Jacob Macanhan,3732 Jd. Claudia.

Araucária

Vovó Zira – Panificadora Vicente Calderari,312 Thomaz Coelho.

Almirante Tamandaré