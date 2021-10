Dia 14 de outubro o pãozinho francês vai ficar mais barato em algumas panificadoras de Curitiba e região metropolitana. Esta ação é promovida pelo Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado do Paraná (Sipcep), em comemoração ao Dia Mundial do Pão (16).

Para este ano de 2021, o movimento conta com adesão de 24 panificadoras e tem como propósito fortalecer mais o segmento oferecendo uma vez por ano a diminuição da carga tributária do pão francês em 22,5%. O evento já está em sua 7º edição e tem como objetivo incentivar o consumidor a comprar o pãozinho francês, mas também consumir outros produtos das padarias que estão participando desta ação.

Para o presidente do Sipcep Vilson Borgmann promover uma campanha que envolve fornecedores, donos de padarias e consumidores em que a proposta do evento é um desconto significativo no valor do imposto, não deixa de ser um incentivo para todos os envolvidos que automaticamente terão um retorno financeiro positivo. Uma vez que o ano de 2020 desestabilizou financeiramente muitas pessoas por conta do coronavírus.

“Durante a pandemia perdemos quase 30% dos clientes para supermercados e pães industrializados. E ainda não recuperamos totalmente. E agora estamos lutando para termos uma vida próxima do normal, lutando para trazer mais clientes novos. A panificação está se reinventando e já tiveram algumas mudanças no setor como mais investimentos na produção própria, no pão e na confeitaria”, comenta o presidente do Sipcep, Vilson Borgmann.

O Dia Mundial do Pão é comemorado dia 16 de outubro. A data foi determinada pela União dos Padeiros e Confeiteiros em Nova Iorque no ano de 2000. Com o passar do tempo, a receita original que leva farinha, água, sal e fermento, foi ganhando muitas versões. Esta ação conta com parcerias: do Moinho Anaconda, Moinho Bunge, e Coferpan.

Seguem os endereços das panificadoras com imposto reduzido do pão francês:

Panificadora e Confeitaria Rico Pão – Av. Marechal Deodoro, 1055, Centro.

Panificadora e Confeitaria Florense – Rod. da Uva, 1360 . Sala 05, Roça Grande.

Panificadora e Confeitaria Mister Pão – Rua Manuel Eufrásio, 868, Juvevê.

Panificadora e Confeitaria Fênix – Rua Saldanha Marinho, 407, Centro.

Panificadora e Confeitaria Di Pane – Rua Máximo João Kopp, 29, Santa Cândida.

Panificadora e Confeitaria Trigo de Ouro – Rua Gabriel F. de Miranda, 642, Xaxim.

Panificadora e Confeitaria Mihra – Rua Bolívar Simão, 504, Loja 01, Juvevê.

Panificadora da Massa – Rua Alberico Flores Bueno, 250, Bairro Alto.

Conveniência MC – Av. Luiza Gulin, 337, Conjunto Solar, Bacacheri.

Panificadora e Confeitaria Pãozinho da Hora – Av. República Argentina, 1571, Água Verde.

Panificadora e Confeitaria Pãozinho da Hora – Engenheiro Niepce da Silva, 27, Portão.

Panificadora e Confeitaria Pãozinho da Hora – Rua João Bettega, 899, Portão.

Panificadora Tutti Pães – Av. Anita Garibaldi, 4793, Barreirinha.

Doce Paladar – Rua Engenheiro Rebouças, 2983, Água Verde.

Panificadora e Confeitaria Cecília – Gabriel Freceiro de Miranda, 736, Xaxim.

Panificadora e Confeitaria Toscane – Prefeito Pio Alberti, 555, Jd Osasco – Colombo.

Padaria América – Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 942, São Francisco.

Piegel Pães e Conveniência Ahú – Av. Anita Garibaldi, 590, Ahú.

Saint Marcus Panificadora – Rua Vereador Washington Mansur, 621, Ahú.

Panificadora Magia do Pão – Av. Salgado Filho, 3742, Uberaba.

Panificadora Empório Magia – Rua Capitão Leônidas Marques, 1721. Loja 02, Uberaba.

Panificadora Santo Antônio – Av. Maringá, 2700. Chácaras Atuba – Pinhais.

Spazio Di Pane – Rua Professor Pedro Viriato P. de Souza, 1548, Mossunguê.

Panificadora e Confeitaria Nova São Lucas – Rua Antônio Lago, 353, Boa Vista.