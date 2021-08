O pagamento por aproximação é uma praticidade, isso ninguém pode negar, ainda mais em tempos de pandemia de covid-19. Pagar uma conta sem ter que digitar senha é um costume que veio para ficar, mas que pode ser uma porta aberta para golpistas que se aproveitam da tecnologia para faturar em cima de pessoas desatentas. Claudia Silvano, chefe do Procon/PR, alerta para golpes que estão vindo junto com essa tecnologia como, por exemplo, a aproximação de uma pessoa com a máquina de cobrança perto do bolso da vítima, onde estaria o cartão.

1- Qual é o valor máximo pra operação?

Muita gente não sabe o valor máximo permitido para esta operação. “Existem limites máximos por cada operação e pasmem, você pode pagar valores de até R$ 200 por operação no cartão com aproximação. O problema é que se o cartão for roubado ou furtado e você não perceber isso imediatamente, as pessoas podem fazer um verdadeiro estrago na sua conta”, alertou Claudia Silvano.

2- Nem sempre os bancos informam sobre a aproximação

Isso coloca o consumidor em uma situação de vulnerabilidade. É preciso saber se o seu cartão tem aquele símbolo de “aproximação”, semelhante a um ícone de “wifi”. “O consumidor tem que ser informado, tem que saber como que funcionar essa funcionalidade. Fique atento e confira regularmente seu extrato. Em caso de qualquer situação estranha, entre em contato com seu banco”, disse a especialista em direito do consumidor.

3 – Qual é a distância máxima para que a operação ser efetuada?

E se alguém encostar uma máquina perto sem você perceber? Claudia Silvano alerta que o golpista pode tentar completar uma transação desta forma. “Você pode estar num ônibus, numa aglomeração, e pode vir alguém com uma maquineta, de má fé, e encostar na sua bolsa ou no seu bolso. Essa operação se concretiza ou não?”m questionou.

Web Stories