O desabafo de um pai na dor ao perder o filho! Almir Medeiros, pai do motoboy Jheykson Roger Medeiros, 36 anos, que morreu trabalhando na noite do último sábado (3), após ser atingido por uma caminhonete que trafegava na contramão da Rua Paulo Setúbal, no Boqueirão, em Curitiba, relatou a tristeza que a família está vivendo nas últimas horas.

VIU ESSA? Discussão política termina com ameaça de morte em universidade de Curitiba

Em vídeo publicado nas redes sociais, Almir não escondeu que o momento é de imensa dor e que o pedido de desculpas por parte da modelo e influenciadora digital Cássia Vialli Martins, não vai mudar a história.

“O que você acha que fez de bom ao entrando na contramão alcoolizada. Você tirou a vida do meu filho com 36 anos. Que deixou um filho de 7 anos e esposa, um pai arrasado e com coração sangrando. Pai, mãe e mais três irmãos”, disse o pai do motoboy.

LEIA AINDA – Desfile de 7 de Setembro em Curitiba vai causar bloqueios no trânsito. Entenda!

No interrogatório na Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran), em Curitiba, a modelo não revelou grandes detalhes do acidente. Após ser ouvida, ela foi liberada.

“Aceito todas as consequências”

Após deixar a delegacia, Cássia gravou um vídeo na rede social relatando que está à disposição para ajudar a família do motoboy. “Infelizmente eu estive envolvida nesse acidente horrível, eu quero falar que errei e que aceito todas as consequências. Aos familiares, estou disposta a ajudar no que for preciso, tento imaginar a dor que vocês estão sentindo, pois sou mãe e também filha e com irmão. Nada vai diminuir tudo isso, mas estou disposta a ajudar e a pagar tudo que eu fiz”, disse a blogueira.