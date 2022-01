Pais e responsáveis que levaram crianças de 5 a 11 anos para vacinação contra covid-19 em Curitiba enfrentam uma grande fila sob forte calor nas unidades de saúde que estão aplicando as doses nesta quinta-feira (27). Na Unidade de Saúde Iracema, no Capão da Imbuia, por exemplo, a fila dobrava a esquina. O mesmo acontece na Unidade do Xaxim.

Em contado com a Tribuna, uma familia contou que esperou por mais de 2h25 para ser atendida na unidade de saúde Iracema, no Capão da Imbuia. A fila no local era grande e o calor deixou a espera ainda mais pesada para as crianças.

Cronograma de vacinação das crianças

• 27/1 (quinta-feira) – Todas as crianças nascidas em 2013;

• 28/1 (Sexta-feira) – Todas as crianças nascidas em 2014.

Orientação para a vacinação

A SMS orienta para que os responsáveis façam o cadastro prévio da criança no Aplicativo Saúde Já, essa ação agiliza o fluxo da vacinação. Crianças acompanhadas pelo SUS de Curitiba já estão cadastradas.

No dia da vacinação é necessário que a criança esteja acompanhada de um familiar ou responsável para a assinatura do termo de consentimento.

Também deverá ser apresentado documento de identificação e CPF da criança, documento de identificação com foto e comprovante de residência em nome do responsável pela criança.

As orientações detalhadas e a relação das comorbidades pode ser conferida no “Pequeno Manual para vacinação das crianças de 5 a 11 anos em Curitiba”.

Web Stories