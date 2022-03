Refresco na temperaturas e possibilidade de chuvas ao longo de todo o dia. Este é um resumo bem factível da previsão do tempo para Curitiba e região metropolitana para os próximos cinco dias. A temperatura vai oscilar muito pouco e a média fica em torno dos 23ºC (com mínima chegando a 18°C e máxima a 25ºC). A frente fria que passou no fim da noite pela cidade já está a caminho do Sudeste brasileiro.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a instabilidade atmosférica segue dando as cartas na Grande Curitiba e litoral do estado. “As condições meteorológicas continuam favoráveis para pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas no decorrer do dia principalmente no interior paranaense. Na RMC e praias, previsão de chuvas ocasionais”.

A mínima prevista para Curitiba é de 17°C e a máxima não ultrapassa os 21°C neste sábado. Nas praias, mínima de 22°C e máxima de 24°C.

No domingo, as condições do tempo seguem sem mudanças significativas sobre o Paraná, ou seja, permanecem instáveis. “Como vem ocorrendo nos últimos dias, pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas ocorrem nas diversas regiões paranaenses. As temperaturas continuam amenas em todo Estado”, diz o Simepar.

Não há nenhum alerta para chuvas de grande intensidade para o Paraná, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Veja a previsão do tempo para as principais cidades do Paraná, segundo o Simepar.