Um acidente envolvendo um veículo e um ônibus nas proximidades da estação tubo Vila São Pedro, na Linha Verde, no bairro Xaxim, em Curitiba, deixou uma pessoa ferida nesta segunda-feira (20).

Segundo informações, o ônibus da linha Fazenda Rio Grande/Curitiba atingiu a lateral dianteira do veículo Gol branco. O motorista do carro precisou de atendimento do Siate. Não foi informada a situação clínica da vítima.

Com a colisão, motoristas que estão vindo da Rua Ipiranga, estão com dificuldades de seguir pela Linha Verde. Polícia Rodoviária Federal (PRF), Guardas Municipais e agentes da Urbs estão no local para orientar os condutores.

