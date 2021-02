Há mais de dez meses de pandemia, o coronavírus continua fazendo vítimas na capital paranaense. Nesta quarta-feira (10), mais 352 casos da doença e dez novos óbitos foram confirmados pela Secretaria Municipal da Saúde. O boletim informou que oito dos novos óbitos aconteceram nas últimas 48 horas.

São nove homens e uma mulher, com idades entre 58 e 99 anos. todos com fatores de risco para complicações da covid-19. Com esses óbitos, Curitiba chega ao total de 2.709 mortes provocadas pela doença.

Desde o início da pandemia, 132.057 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19, dos quais 124.123 já foram liberados do isolamento. 5.225 continuam infectados e podem transmitir o vírus para outros moradores da cidade.

Nesta quarta-feira (10), a taxa de ocupação dos 371 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 74%. No momento restam 95 leitos livres.

Números da covid-19 em 10 de fevereiro

352 novos casos confirmados

10 novos óbitos (8 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 132.057

Casos Ativos – 5.225

Recuperados – 124.123

Óbitos – 2.709