Nesta terça-feira (23), mais 834 casos e 11 novos óbitos de coronavírus foram registrados em Curitiba, de acordo com o boletim da Secretaria Municipal da Saúde. Com mais pessoas infectadas a cada dia, os internamentos provocados pela doença seguem em alta. Nesta terça, a taxa de ocupação de leitos UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 90%. No momento restam 36 leitos livres.

Com os novos casos, Curitiba soma 138.022 infectados por covid-19, dos quais 129.178 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença. São 5.992 casos ativos na cidade, que corresponde ao número de pessoas que têm potencial para transmitir a doença.

Óbitos

Do total de 11 novos óbitos confirmados nesta terça-feira, nove são homens e duas mulheres, com idades entre 47 e 95 anos. Todos tinham algum fator de risco para complicações da covid-19 e morreram nas últimas 48 horas.

Até agora são 2.852 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia.

Números da covid-19 em 23 de fevereiro

834 novos casos confirmados

11 novos óbitos (todos nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 138.022

Casos Ativos – 5.992

Recuperados – 129.178

Óbitos – 2.852