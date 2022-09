O boletim semanal da covid-19 em Curitiba mostra que a capital paranaense registrou, nesta terça-feira (20), 448 casos ativos da doença, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus. Mesmo assim, todo cuidado é pouco. O boletim semanal mostra ainda que, no período de 14/9 a 20/9, foram registradas três mortes pela doença, sendo um óbito por dia, no último sábado, domingo e segunda-feira. Não houve registros nos demais dias do período.

A capital paranaense confirmou 402 novos casos da doença nos últimos sete dias – uma média de 57 por dia. A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba (SMS) lembra que as informações são dinâmicas e todos os óbitos por covid-19 passam por intensa investigação. Assim, é possível que o número de mortes notificadas em um dia possa sofrer alteração.

Balanço da pandemia

Com os novos casos confirmados, até terça-feira (20/9), 520.372 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 511.418 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

Até o momento, foram contabilizados 8.506 óbitos na cidade provocados pela doença desde o início da pandemia.

Leitos do SUS

Curitiba tem, nesta quarta-feira (21/9), nenhum paciente com covid internado em leito de UTI; outros dois pacientes, referentes a casos suspeitos ou confirmados, estão em leitos de enfermaria.

A SMS esclarece que os internamentos ocorrem diariamente, assim como as altas, com alterações dos dados ao longo do dia.

Periodicidade dos boletins

Desde o dia 13 de setembro de 2022, os boletins da covid-19 passaram a ter publicação semanal, sempre às quartas-feiras, com os dados dos últimos sete dias consolidados.

Os dados diários permanecem disponíveis no Painel Covid, que continua a ser atualizado todos os dias, de segunda a sexta-feira, inclusive com os dados retroativos dos fins de semana.

Números da covid-19 – semana 14/9 a 20/9

402 novos casos confirmados (média de 57 casos/dia)

3 óbitos

Números desde o início da pandemia

Confirmados – 520.372

Casos ativos – 448

Recuperados – 511.418

Óbitos – 8.506