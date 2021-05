Dados do painel de monitoramento da covid-19 mostram crescimento no número de casos da doença em Curitiba. A pandemia pode ganhar muita força nas próximas semanas se as medidas contra aglomerações não forem respeitadas, especialmente no Dia das Mães, neste domingo (9).

O alerta vem dos especialistas do Centro de Epidemiologia da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba.

“Estamos novamente em tendência clara de subida de casos, portanto reforçar as medidas de cuidados nesse momento de comemoração é bastante necessário”, destaca Alcides Oliveira, coordenador do Centro de Epidemiologia.

Além do número de casos ativos passando dos seis mil nesta semana de maio e uma taxa de transmissão do vírus em 1,06 (já esteve 0,86 em abril), o sinal de alerta vem dos exames laboratoriais.

Nesta semana, mais de três mil pessoas procuraram por exames RT-PCR de detecção do novo coronavírus. Até a semana passada, esse número girava entre 2.000 e 2.800.

“Isso é um sinal claro de que mais pessoas na cidade estão com sintomas respiratórios, estão adoecendo e certamente isso logo se refletirá na procura pelos serviços de saúde”, diz o diretor.

Houve também aumento na positividade dos resultados dos exames, acima de 30% nesta última semana de maio em comparação com as semanas de abril.

Comemore com cuidado

A preocupação dos especialistas aumenta ainda mais porque, com a vacinação em andamento, há sensação de segurança e a população pode deixar de cumprir medidas contra a doença.

“Mesmo vacinada a pessoa não deve baixar a guarda, pois a vacina protege dos casos graves da doença, mas não significa que o vírus deixou de ser transmitido”, explica Oliveira.

Nas celebrações, os cuidados começam dentro de casa. A regra a ser seguida é: evitar convidados de fora do convívio do mesmo núcleo familiar, procurar fazer as refeições em lugares ventilados ou preferencialmente em espaço aberto, não compartilhar talheres e copos e, caso haja alguém de fora, todos deverão ficar de máscara antes e depois das refeições.

No restaurante

Para o tradicional almoço do dia das mães em restaurantes, o cuidado inicia na escolha de estabelecimento. Confira se o restaurante cumpre todos os protocolos: álcool em gel para os clientes, ambientes arejados e com distanciamento entre todas das mesas e cadeiras.

A máscara deve ser usada desde a chegada até o momento de fazer a refeição. Caso tenha que circular dentro do restaurante, coloque a máscara.