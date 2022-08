Exatos três meses para o início da Copa do Mundo, a Panini, responsável pela fabricação e comercialização do álbum de figurinhas, abre a loja nas dependências do Ventura Shopping, no bairro Portão, em Curitiba. A abertura está marcada para sexta-feira (19). A operação contará com espaço que vai permitir a realização de muitos eventos de interação para colecionadores e amantes do futebol .

Além da ampla loja no Ventura, outras cinco estão sendo inauguradas simultaneamente na capital pela empresa Smolka, que representa a Panin. “Serão três meses de muitos eventos em torno desta operação, pois a Copa permite esse momento de alegria entre as pessoas. Reservamos um espaço bastante confortável para realizar diversas ações junto aos colecionadores”, disse a gerente de marketing do Ventura Shopping, Daniela Leal.

Para Eduardo Smolka, diretor comercial da Smolka Distribuidora, empresa que representa a Panini em Curitiba, o objetivo é aumentar a experiência com toda a família. “A ideia para a edição 2022 é trazer uma experiência muito mais completa aos colecionadores. Por isso, inovamos e vamos ofertar comodidade para as famílias que buscam lugares cada vez mais completos para fazer a troca de figurinhas. A loja do Ventura vai ao encontro desse nosso desejo de oferecer a melhor experiência para o público”, reforçou Eduardo.

Eventos para a Copa

Entre agosto e dezembro, o Ventura também vai realizar diversas ações que proporcionarão interatividade entre o público que frequenta o shopping, a revenda da Panini e o envolvimento do clima de Copa do Mundo. “Será uma grande festa e estamos organizados para receber nosso público neste clima esportivo.

Entre as ações, convite a jogadores de futebol de clubes da capital e outros ícones do esporte, para que participem de momentos junto aos colecionadores, tirando fotos e distribuindo autógrafos. Além disso, um espaço ‘instagramável com diversas atrações’ também está sendo preparado”, adianta Daniela.

Álbuns

O álbum da Copa do Mundo 2022 conta com uma seção de grandes campeões mundiais anteriores. A publicação será composta por 670 cromos, sendo eles 50 especiais e 80 raros, tudo isso em meio aos espaços destinados as 32 Seleções classificadas para a Copa do Catar 2022.

Serviço: Loja Panini

Ventura Shopping: Rua Itacolomi, 292, bairro Portão.