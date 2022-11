Motoristas que passarem em frente ao Shopping Mueller no fim da tarde desta quinta-feira (10) deverão ficar atentos à intervenção no trânsito causada pela chegada do Papai Noel ao shopping, que está prevista para as 19h.

LEIA MAIS – Caravana de Natal da Coca-Cola vai passar por Curitiba e região. Veja o roteiro!

Para garantir a segurança dos espectadores, a primeira faixa de trânsito da Avenida Cândido de Abreu, que passa em frente ao shopping, ficará bloqueada das 18h às 21h. Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) estarão no local orientando os motoristas.

VIU ESSA? Filme com Grazi Massafera e Reynaldo Gianecchini é gravado em Curitiba; veja onde

Natal de Curitiba

Além do evento no shopping, a capital paranaense contará com uma programação de Natal repleta de atividades organizada pela Prefeitura de Curitiba. A sexta edição consecutiva do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais será a maior do país e ocorrerá do dia 22 de novembro até o dia 23 de dezembro. Além de atrações novas, o evento terá o retorno de atrações de edições anteriores antes impossibilitadas pelas restrições da pandemia do covid-19.

LEIA TAMBÉM – Natal de Curitiba já tem atrações confirmadas! Veja a programação gratuita

Entre as 130 atividades previstas, estão apresentações musicais, incluindo o tradicional coral das coral de crianças e adolescentes do Palácio Avenida, circuitos natalinos de carro, decorações como árvores de natal rosáceas luminosas, shows de luzes e brinquedos como a roda-gigante com toda a Vila Electrolux na Praça Santos Andrade e o Carrossel do Condor no Passeio Público.

LEIA AINDA – Agenda online do Natal pro Caminho de Luz do Barigui abre nesta semana