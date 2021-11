Neste sábado (20), às 19h, será lançada a programação de Natal de Pinhais, região metropolitana de Curitiba, no Bosque Municipal. Com o tema “Natal Iluminado de Esperança de Pinhais”, o calendário natalino conta com diversas atividades que serão realizadas de maneira cautelosa, ainda por conta da pandemia.

O evento será aberto ao público e contará com a abertura do Expresso de Natal e com o acendimento das luzes do Bosque. O Expresso de Natal funcionará no Bosque Municipal e contará com a presença do bom velhinho de 20 de novembro a 23 de dezembro. Esse ano um ônibus da Expresso Azul será decorado e irá abrigar o Papai Noel.

A visitação será aberta ao público de quarta a sexta-feira das 18h às 21h, e aos sábados e domingos das 17h às 21h. Na casa do Bosque, sede da Cooperativa de Criações Artesanais, terá a venda de produtos natalinos.

Confira as demais atrações da programação do natal de Pinhais:

Natal Solidário

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) realiza a Campanha Natal Solidário que visa arrecadar brinquedos para as crianças do município. As doações podem ser feitas em diversos pontos do município. A lista completa dos locais está disponível no site da Prefeitura (www.pinhais.pr.gov.br). E no dia 4 de dezembro será realizado um grande encerramento no Bosque Municipal, com a possibilidade de doar brinquedos no sistema drive-thru e com a presença do Papai Noel. Os presentes serão entregues às crianças das famílias atendidas pelos equipamentos sociais do município.

Ballet

O espetáculo de fim de ano do projeto de ballet, da Escola de Dança de Pinhais, será realizado no dia 4 de dezembro, com o tema “O CIRCO”. Desta vez o espetáculo será realizado no Auditório da Fundação Weiss Scarpa, e devido à pandemia, seguindo todos os protocolos será dividido em dois horários. Os ingressos serão restritos.

Cantata Natalina

A tradicional Cantata Natalina será realizada em um formato diferente neste ano. Serão três dias de evento, com apresentação dividida por escolas. Por conta da pandemia e para evitar aglomerações, a entrada será apenas com convite.

Dia da Família

O Dia da Família é uma ação promovida pela Secretaria de Assistência Social, para famílias atendidas pelos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS. O encontro será realizado no dia 16 de dezembro, apenas para as famílias convidadas.

Concurso de Fachadas

As inscrições para o Concurso de Fachadas terão início no dia 22 de novembro e se encerram em 13 de dezembro. O Concurso Artístico será dividido em duas categorias: Residencial e Empresarial. Os vencedores serão premiados no início de janeiro de 2022. O regulamento pode ser consultado no link: https://nataliluminado.pinhais.pr.gov.br/regulamento

Promoção

E que tal ganhar um carro zero quilômetro? Pois é, a campanha é uma parceria da Prefeitura de Pinhais com a Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Pinhais – Acipi e poderá premiar os consumidores que comprarem nos estabelecimentos comerciais credenciados. A cada R$ 50,00 em compras, o consumidor terá direito a um cupom para concorrer ao prêmio, um automóvel Kwid Zen, da Renault. A promoção se estende até dia 10 de janeiro de 2022, data em que o sorteio será realizado.