No Dia do Hospital, celebrado nesta sexta-feira (2), data em que os olhares se voltam ainda mais para quem tem sido ainda mais importante em tempos de pandemia, o Hospital Nossa Senhora das Graças, de Curitiba, escolheu uma forma diferente de chamar atenção da população para dar mais valor à vida e reforçar os cuidados de prevenção da covid-19.

Nas janelas do hospital foram escritas pelos colaboradores, diversas frases que podem ser vistas da rua principal como- tenha fé, mais cuidado, mais empatia, use máscara, cuide do seu amor, agradeça por mais um dia, a pandemia não acabou, vai passar se você ajudar.

“Dentro do Hospital vivemos a pandemia mais de perto, e muitas vezes só queríamos falar para as pessoas, que não desistam e que façam a sua parte com consciência. Nós acreditamos que tudo vai passar, mas precisamos uns dos outros. Que hoje nossas janelas possam falar”, diz a Gerente Geral de Enfermagem do HNSG, Daiani Grande.