Após dois anos de eventos virtuais, por conta da pandemia da Covid-19, a Parada da Diversidade LGBTI volta às ruas de Curitiba, no próximo dia 15 de novembro, feriado da Proclamação da República.

Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) vão orientar pedestres e motoristas ao longo do dia. O primeiro bloqueio acontece a partir das 11h, uma hora antes do início da concentração do público na Praça 19 de Dezembro para o início da marcha. O acesso à Rua Barão do Serro Azul pela Rua Inácio Lustosa permanecerá bloqueado até o fim da marcha (previsto para as 19h) para garantir a segurança dos participantes.

A concentração começa na Praça 19 de Dezembro, no Centro, a partir das 12h. A saída de trios elétricos está prevista para às 14h30. Eles seguirão pela avenida Cândido de Abreu até a praça Nossa Senhora da Salete. O trânsito no local sofrerá bloqueios.

“Vamos às ruas no dia 15, mostrar que a diversidade faz parte da sociedade paranaense e curitibana, mostrar que reconhecemos a luta de ativistas, artistas e aliados que hoje já faleceram, mas que ainda nos inspiram e nos conduzem a luta pela defesa e promoção da cidadania LGBTI+ e que toda forma de amor e expressão é linda e deve ser respeitada”, afirmou Thon Cris, presidente da ONG responsável pela organização da parada.

Organizada desde 2005, o evento tem a expectativa de reunir público de Curitiba, região metropolitana, caravanas do litoral e interior do Paraná, e também de outros estados. O objetivo do ato é contribuir para o enfrentamento da discriminação e violações de direitos contra a população LGBTI.

Veja todas as ruas que terão trânsito interrompido durante a parada:

Rua Inácio Lustosa, no cruzamento com a Rua Riachuelo

Rua Barão de Antonina, no cruzamento com a Rua Mateus Leme

Rua Heitor Stockler de França, nos cruzamentos com as ruas Presidente Faria e Ary Camargo de Queiroz

Avenida Cândido de Abreu, no cruzamento com a Rua Comendador Fontana

Rua Aristides Teixeira, no cruzamento com a Rua Mateus Leme

Rua Papa João XXIII, nos cruzamento com as ruas Lysimaco Ferreira da Costa e Ernani Santiago de Oliveira

Rua Lysimaco Ferreira da Costa, no cruzamento com a Rua Marechal Hermes

Rua Campos Sales, no cruzamento com a Rua Mauá

Rua Ivo Leão, no cruzamento com a Rua João Gualberto

Largo Melwin Jones, no cruzamento com a Rua Prefeito Rosaldo Gomes Mello Leitão

Rotatória da Rua Mário de Barros, no acesso ao Palácio do Governo