Outubro chegou com tudo e muitos assuntos atiçaram a curiosidade dos curitibanos na Tribuna do Paraná. Desde o paradeiro do Oil Man na pandemia, até crimes registrados por câmeras de segurança e novidades na cidade. Bora conferir a retrospectiva de outubro de 2021?

1 – O que aconteceu com o Oil Man? Personagem de Curitiba conta porque ficou recolhido

Nelson Rebello gerou grande repercussão entre os leitores da Tribuna. Foto: Rodrigo Cunha / Tribuna do Paraná.

Assim como boa parte das pessoas, que adotou o isolamento social como medida preventiva para combater a pandemia da covid-19, um dos personagens clássicos da capital paranaense também parou de circular pelas ruas, mas ele foi flagrado pela Ttribuna. Aos 60 anos de idade, Nelson Rebello, biólogo de formação pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), disse que estava recolhido.

2 – Novo supermercado em Curitiba já está funcionando; É do estilo atacarejo. Conheça!

Curitiba ganhou em outubro a primeira unidade do atacarejo Superdia, supermercado que mistura o conceito de venda para atacado e para varejo. A loja fica no Novo Mundo e teve investimentos de R$ 25 milhões.

3 – Guardas municipais são surpreendidos ao abordarem homem de 39 anos em Curitiba

Foto: Pedro Ribas/SMCS

Guardas municipais levaram uma surpresa ao abordar um homem de 39 anos na região do Centro Histórico de Curitiba. O homem tentou despistar a equipe e não queria dar seu nome completo, para não ser identificado. No entanto, os guardas descobriram que havia contra ele cinco mandados de prisão em aberto.

4 – Explosão em churrasqueira mata dois homens em Curitiba; outros três estão internados

Foto: Daniel Castellano/Arquivo/Gazeta do Povo



A explosão de uma churrasqueira em outubro chamou atenção dos leitores da Tribuna. Um grupo de amigos resolveu acender o fogo usando gasolina. No dia foram dois mortos, mas dias depois outras pessoas envolvidas na ocorrência morreram.

5 – Park Shopping Boulevard, que terá 230 lojas, tem data para inauguração em Curitiba

A expectativa era grande para a inauguração, que acabou atrasando um pouco, mas rolou. O novo shopping de Curitiba, já em funcionamento, tem 230 lojas e muitas novidades aos curitibanos. Se liga na live feita pela Tribuna na inauguração do empreendimento:

6 – Após vencer Mini Miss Brasil, em Curitiba, sósia de Grazi Massafera é vice no Mini Miss Universo

Mini Miss Universo foi eleita Mini Miss Brasil em Curitiba. Foto: Divulgação

Considerada sósia da atriz paranaense Grazi Massafera, que começou sua carreira como modelo e miss, a sul-mato-grossense Ana Carolina Leite ficou com a segunda colocação no Mini Miss Universo, realizado este mês na Colômbia. A vencedora foi a mexicana Renata Gonzales. A duplinha repetiu a disputa pelo Miss Universo para adultos, que também ficou com uma mexicana (Andrea Meza) e teve uma brasileira Júlia Gama) como segunda colocada.

7 – Pedágio grátis e queda da pandemia vão impulsionar economia das praias do PR

A perda de força da pandemia e a abertura das cancelas do pedágio na BR-277 devem fazer do verão 2022 a temporada da virada nas praias do Paraná. É o que preveem os setores comercial e imobiliário do Litoral, que já registraram melhorias nos negócios no feriado de Sete de Setembro, data que sempre foi o termômetro para indicar como será a temporada de praia a partir de dezembro.

8 – Novas lombadas eletrônicas de Curitiba chegam em 2022. Serão mais espertas e tecnológicas

As novas lombadas eletrônicas de Curitiba permitirão fiscalização mais precisa da velocidade dos veículos, além de reduzir o custo com manutenção. Isso porque o laço – faixa em que o veículo cruza o detector – deixará de ser no pavimento e passa a ser digital, um sensor doppler de emissão de ondas sem brecha para ser burlado.

9 – Câmeras de segurança filmam assalto à padaria na região de Curitiba

Assalto à padaria em São José dos Pinhais. Foto: Reprodução



Na cara de pau, marginais armados levaram o dinheiro do caixa e pertences de clientes de uma panificadora em São José dos Pinhais, na RMC.

10 – Diarista de Curitiba inova no plano de negócio e bomba nas redes sociais

A diarista Lauana Campos, 28 anos, ama o que faz e trabalha diariamente, em Curitiba e região, para que seus clientes também amem o que ela faz. O trabalho dela chamou atenção dos curitibanos e está no 10º lugar da retrospectiva de outubro!

