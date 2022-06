A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) descentralizou nesta quinta-feira (9) 220.465 imunizantes contra a covid-19 para as 22 Regionais de Saúde. São doses para o público infantil e adulto por solicitação dos municípios, com o objetivo de reforçar os estoques para atender o Dia D de Vacinação, que acontece neste sábado (11) em todo o Paraná.

A maior parte da remessa é do imunizante Pfizer/BioNTech para dose de reforço da população acima de 12 anos. São 178.400 vacinas da Pfizer, destinadas para o público infantil (14.540), e dose de reforço de adolescentes (109.968) e da população adulta (53.892).

+ Leia mais: Se aprovado, projeto de deputados pode deixar ônibus mais barato na RMC

A distribuição contempla também 12.215 doses da CoronaVac pediátrica, e 250 AstraZeneca e 29.600 Janssen para a dose de reforço de pessoas acima de 18 anos.

“Estamos com grandes expectativas para que todas as vacinas que estão em estoque sejam aplicadas nos próximos dias. A população deve ficar atenta aos prazos para as doses de reforço e ir até às unidades de vacinação para colocar em dia o esquema vacinal contra a Covid-19”, reforçou o secretário de Estado da Saúde, César Neves.

Estreias da semana Última temporada de “Peaky Blinders” chega nesta semana; confira a lista! Cara e Coragem Samuel recebe uma intimação para depor Pantanal José Lucas se afasta de Irma Destaque da semana Conheça “Inteceptor”, novo filme de sucesso da Netflix