O governo do Paraná alterou, nesta sexta-feira (2), um artigo do decreto 8.049/2021, que trata de medidas restritivas para enfrentamento à pandemia do coronavírus. Publicado na última quarta-feira (30), o texto previa inicialmente o funcionamento dos supermercados das 8h às 20h, com limite de 50% da sua capacidade.

Com a alteração, feita nesta sexta-feira (2), o horário de fechamento passa das 20h para as 23h. Assim, os supermercados podem funcionar das 8h às 23h, com limitação da capacidade em 50%. Os estabelecimentos também podem funcionar com modalidade de entregas sem restrições de horário. A alteração já é válida a partir desta sexta-feira (2). O decreto vale até as 5 horas do dia 31 de julho.