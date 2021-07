A área de tecnologia do Paraná Banco abriu 21 vagas de emprego em Curitiba. Conforme divulgado pelo banco, são oito cargos disponíveis, sendo sete ao estilo home office e uma vaga presencial para engenharia de dados.

Para se candidatar, os interessados devem preencher um cadastro direto no site do banco. As vagas contam com benefícios como plano de saúde, vale-alimentação e refeição. Mais detalhes sobre os benefícios podem ser vistos na descrição das vagas.

A lista de cargos tem:

Analista de arquitetura de sistemas.

Analista de segurança da informação – sênior

Cientista de dados

Engenheiro de dados – sênior

Analista de automação RPA – pleno (Chatbot)

Analista de recursos humanos – pleno

Back end – sênior

Analista de segurança da informação – sênior

Paraná Banco

Segundo o site da empresa, a história da instituição começou em 1979, como Paraná Financeira. O foco era o crédito pessoal e financiamento de veículos. Dez anos depois, o banco se tornou o Paraná Banco S.A.

Atualmente, o Paraná Banco tem sede principal em Curitiba, mas possui 29 lojas próprias e mais de 130 correspondentes exclusivos presentes em todo o Brasil.