Foi confirmado pela Secretaria da Saúde do Paraná neste sábado (17), o nono caso da variante Delta no Estado. O paciente é um homem de 46 anos, morador de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Segundo a SESA, ele não tem comorbidades associadas e se recupera em casa, sem ter passado por internamento.

Este é o segundo caso da variante registrado no município. O primeiro foi divulgado na quarta-feira (14). Tratava-se de uma mulher, também de 46 anos, que morreu por complicações da doença.

As confirmações foram feitas pelo Laboratório da Fiocruz, no Rio de Janeiro, com material enviado pelo IBMP (Instituto de Biologia Molecular do Paraná), que detectaram todos os nove casos registrados no Estado: Apucarana (4 casos), Rolândia (1 caso); Mandaguari (1 caso) e Francisco Beltrão (1 caso).

De todos os pacientes contaminados com a variante Delta no Paraná, quatro morreram.

Monitoramento

Os casos, que são acompanhados pela coordenação do Ministério da Saúde, com participação das equipes da Secretaria do Estado da Saúde e da vigilância dos municípios, estão sendo monitorados com o objetivo de rastrear o nível de transmissão da nova cepa no Estado.

Considerada mais transmissível que as demais cepas, a variante Delta é investigada em todo o país. Ao todo, 27 casos da nova variante foram confirmadas no Brasil com confirmação de transmissão comunitária em São Paulo e Rio de Janeiro.