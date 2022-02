O tempo no Paraná fica instável nesta sexta-feira (04) com temporais a qualquer hora do dia em todo Estado e chuvas até sábado (05). Os dados são do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

A instabilidade começou a tomar conta do mapa do Estado já nesta quinta-feira. “Já tivemos mudanças no tempo em parte do Estado, temporais se desenvolveram entre o setores Noroeste e Oeste. Durante a noite, seguiu para o Sudoeste, na divisa com Santa Catarina”, confirmou o meteorologista Lizandro Jacóbsen.

Nesta sexta-feira uma nova frente fria passa pelo Paraná e aumenta o risco de temporais e de chuvas mais abrangentes no Estado, especialmente a partir da tarde. Mas a chuva já marca presença em algumas localidades. No relatório de chuvas acumuladas nas últimas 24 horas, divulgado pelo Simepar nesta sexta-feira (04), destaque para Jaguariaíva, nos Campos Gerais, onde choveu 103,8 milímetros.

Ubiratã, Umuarama, Paranaponema, Palmas, Londrina, Marechal Cândido Rondon, Palotina, Inácio Martins, Cornélio Procópio e Campina da Lagoa também registraram chuvas intensas.

“No sábado ainda chove na maioria das regiões paranaenses e o calor começa a dar uma trégua. No domingo ainda chove na parte Norte, mas na metade Sul o tempo já melhora”, afirma Jacóbsen.

O meteorologista Samuel Braun, também do Simepar, destaca como ficam as máximas em todo o Estado nesta sexta-feira. “Na faixa Oeste e Norte, as temperaturas podem se aproximar e até ultrapassar os 30ºC. Nas praias também é previsto que se chegue nesses valores. Na Região Metropolitana de Curitiba, a temperatura máxima esperada fica em 27°C. Na região dos Campos Gerais, de Ponta Grossa, Telêmaco Borba e Jaguariaíva, as máximas são de 25º C. Mesma temperatura prevista pro Sudoeste, de Francisco Beltrão, Laranjeiras do Sul e Pato Branco. Na região Oeste, de Cascavel, Toledo e Foz do Iguaçu, as máximas giram em torno de 27º C”, completa.

