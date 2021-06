Cerca de 2,3 milhões de seringas descartáveis que serão utilizadas no Programa de Imunizações do Paraná foram enviadas pelo governo do estado para Regionais de Saúde do estado. O envio ocorreu pelo Departamento de Material e Patrimônio da Secretaria da Saúde (Sesa). As seringas somam um investimento de R$ 830.800,40.

Cinco tipos de seringas foram enviadas nesta remessa. Foram 890.400 seringas descartáveis de 3ml com agulhas 13mm X 0,45mm, encaminhadas para dezessete Regionais de Saúde; 721.600 seringas descartáveis de 3ml com agulha de 25mm X 0,6mm, encaminhadas para dezenove Regionais de Saúde; 524 mil seringas descartáveis de 3ml com agulha de 25mm X 0,7mm, distribuídas entre quinze Regionais de Saúde; 182 mil seringas descartáveis de 3ml com agulhas de 20mm X 0,55mm, para oito Regionais de Saúde e 54 mil seringas de 1ml com agulha de 25mm X 0,6 mm que seguiram para dezoito Regionais de Saúde.

A partir da chegada dos insumos, as Regionais de Saúde farão a entrega proporcional aos municípios. “O abastecimento dos pontos de vacinação com os insumos necessários faz parte da estratégia do Programa de Imunizações e o governo do estado realiza todas as etapas desta logística , com a entrega proporcional de materiais para os municípios via as Regionais de Saúde”, afirmou o secretário Beto Preto.