O Paraná alcançou nesta terça-feira (17), a marca de 80% da população adulta imunizada com a primeira dose ou dose única da vacina contra a Covid-19. São 7.036.789 pessoas que foram imunizadas e os municípios que mais aplicaram vacinas na população, em quantidade absoluta de doses foram Curitiba, Londrina, Maringá e São José dos Pinhais. A vacinação de crianças e adolescentes entre 12 e 17 anos deve começar a ocorrer em outubro. O foco agora é imunizar toda a com primeira dose (D1) ou dose única (DU) até o fim de setembro.

+Leia mais! Governador sanciona lei que garante desvio das linhas férreas que cortam Curitiba

O índice de 80% foi alcançado antes do previsto. A ideia do governo estadual que a meta fosse batida no fim de agosto, ou seja, o objetivo foi atingido com duas semanas de antecedência. O governador Carlos Massa Ratinho Junior esteve nesta manhã de terça no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), e valorizou os números no estado.

“É, sem dúvida, um dia muito importante e especial para todos nós paranaenses. Chegamos a 80,6% das pessoas vacinadas, seja com a primeira ou a dose única, algo que pensávamos alcançar apenas no fim de agosto. Mais um passo que damos em busca da imunização completa no Paraná”, destacou Ratinho Junior.

+Viu essa? Novo Viaduto do Orleans, em Curitiba, tem edital de projeto lançado quatro anos após anúncio

De acordo com o Vacinômetro do Sistema Único de Saúde (SUS), esse grupo que já recebeu a vacina é formado atualmente por 7.036.789 pessoas de uma população vacinável estimada em 8.720.953, ou seja, 80,6% daqueles com mais de 18 anos no Estado.

Vacinação nos adolescentes

Ratinho Junior comentou que a vacinação de crianças e adolescentes entre 12 e 17 anos deve começar a ocorrer em outubro. “A ideia é começar em outubro, tão logo toda a população adulta tenha recebido ao menos a primeira ou a dose única”, afirmou o governador.

Vale lembrar que para esse grupo de 12 a 17 anos, apenas o medicamento produzido pela Pfizer está autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para aplicação

No pódio

Os municípios que mais aplicaram vacinas na população, em quantidade absoluta de doses foram Curitiba (1.675.100); Londrina (462.864); Maringá (423.735); São José dos Pinhais (271.314); Cascavel (265.805); Ponta Grossa (245.650); Foz do Iguaçu (229.232); Colombo (176.478); Paranaguá (172.159) e Guarapuava (162.943).

Web Stories