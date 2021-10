De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira (22), o estado do Paraná é o terceiro estado com mais casos de covid-19 registrados no Brasil. Com um total de 1.542.830 pessoas já infectadas pelo coronavírus, o estado também figura em quarto com o maior número de mortes pela doença, sendo 40.127 registros.

Os casos de pessoas infectadas desde o início da pandemia subiram para 21.711.843. Em 24 horas, órgãos de saúde de estados e municípios registraram 14.502 novas pessoas com covid-19. As vidas perdidas para a pandemia foram para 605.139. Nesta sexta-feira (22), as secretarias de Saúde confirmaram 460 novas mortes.

As novas estatísticas foram divulgadas nesta sexta, no balanço diário do Ministério da Saúde. O documento consolida informações sobre casos e mortes levantadas pelas secretarias municipais e estaduais de Saúde. Até ontem, 20.885.484 pessoas já haviam se recuperado da doença. O número corresponde a 96,2% dos infectados que contraíram a doença desde o início da pandemia.

No topo do ranking de estados com mais mortes por covid-19 registradas até o momento estão São Paulo (151.471), Rio de Janeiro (67.905) e Minas Gerais (55.367), seguidos pelo Paraná, em quarto. Já no número de casos, São Paulo e Minas Gerais lideram, seguidos pelo Paraná em terceiro.

Os números em geral são menores aos domingos e segundas-feiras em razão da redução de equipes para a manutenção dos dados. Após aos finais de semana ou feriados, em geral há mais registros diários pelo acúmulo de dados.

Vacinação

No Paraná, 6.175.996 pessoas já foram imunizadas com as duas doses, ou a versão de dose única, da vacina contra a covid-19. Além disso, 177.067 doses de reforço já foram aplicadas no estado.

De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, 266 milhões já receberam a vacina, sendo 152,5 milhões a primeira dose e 113,4 milhões a segunda dose e dose única. Também foram aplicados 4,6 milhões de doses de reforço.

