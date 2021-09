Uma frente fria está vindo do Rio Grande do Sul e pode trazer temporal para a divisa com Santa Catarina na virada desta terça (28) para quarta-feira (29), no Oeste e Centro-Sul do Paraná. O alerta foi dado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) que prevê a mudança.

O alerta laranja prevê chuvas intensas e “perigo” como grau de severidade com chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (entre 60 e100 km/h), e queda de granizo. Também há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Também não estacione veículos próximos a torres de transmissão. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

E na capital?

Em Curitiba, a temperatura permanece alta com a máxima podendo chegar a 29°C nesta terça-feira. Na capital, a chuva vai chegar na quarta-feira (29) e a previsão é de uma intensidade moderada, com ventos de 28 km/h.

Mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

