O Simepar alerta para a possível ocorrência de temporais nesta quarta-feira (05) à tarde ou à noite sobre as regiões Oeste e Sudoeste do Paraná. O aviso foi comunicado nas redes sociais do instituto de meteorologia. Saiba a seguir o que a previsão do tempo para Curitiba indica para os próximos dias.

De acordo ainda com o alerta, na quinta-feira (06) todas as regiões do Paraná devem ser atingidas por tempestades. Na sequência, as temperaturas entram em declínio. O amanhecer de sábado (08) será frio.

+Leia mais! Venda de carne moída terá novas regras a partir de novembro. Veja as mudanças

Tempestade em Curitiba?

Em Curitiba, a chuva não vai chegar com muita intensidade. A previsão do tempo para Curitiba aponta que na sexta (07) pode chover mais, mas nada que possa trazer estrados para as regiões da cidade. Quanto ao frio, a mínima deve chegar a 8°graus no sábado.

Para o litoral, a previsão é semelhante ao da capital. A diferença que nesta quarta pode chover no começo da noite.

+Viu essa? Carro de luxo de quase R$ 2 milhões atola após tentar retirar jet ski de mar em SC

Chuva forte no interior

Em Foz do Iguaçu, na região oeste do Paraná, a chuva vai vir com grande intensidade e temporais. Para a quinta, chance de chuva de 55mm e ventos de 65 km/h.