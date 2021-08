O Governo do Paraná iniciou na manhã deste sábado (14), a distribuição de 131.990 vacinas contra a covid-19 para as 22 Regionais de Saúde do Paraná. Os imunizantes CoronaVac (Butantan/Sinovac) e Comirnaty (Pfizer/BioNTech) são destinados integralmente para a primeira aplicação (D1) na população geral acima de 18 anos.

As doses fazem parte da 38ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde, com 191.470 vacinas ao Paraná. Os imunizantes chegaram nesta sexta-feira (13) ao Estado.

“Seguindo a orientação do governador Ratinho Junior, aceleramos a distribuição das doses para que essas vacinas estejam disponíveis aos municípios no menor tempo possível. Desta forma conseguiremos avançar ainda mais na imunização dos paranaenses”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

A logística de distribuição das doses será realizada por meio terrestre para as Regionais de Paranaguá, Metropolitana, Ponta Grossa, Irati, Guarapuava, União da Vitória, Pato Branco, Francisco Beltrão e Telêmaco Borba e via aérea para as Regionais de Saúde de Foz do Iguaçu, Cascavel, Campo Mourão, Umuarama, Cianorte, Paranavaí, Maringá, Apucarana, Londrina, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Toledo e Ivaiporã.

Mais doses

Uma nova remessa com 240.980 doses de vacinas contra a covid-19 chega ao Paraná ainda neste sábado (14), o quarto lote enviado pelo Ministério da Saúde ao Estado nesta semana. 90.050 da Coronavac (Sinovac/Butantan) já chegaram e às 17h10 devem chegar 150.930 do imunizante Comirnaty (Pfizer/Biontech).

Além delas, o Ministério da Saúde confirmou à Secretaria de Estado da Saúde na noite desta sexta-feira (13) uma remessa com 311.780 novos imunizantes, mas basicamente destinada à segunda aplicação. Ainda não há data de envio para esse lote.

Confira a distribuição das doses D1 por Regional de Saúde:

1ª RS – 2.932 doses

2ª RS – 45.418 doses (Curitiba)

3ª RS – 7.302 doses

4ª RS – 2.334 doses

5ª RS – 5.444 doses

6ª RS – 2.014 doses

7ª RS – 3.348 doses

8ª RS – 4.176 doses

9ª RS – 1.800 doses

10ª RS – 5.794 doses

11ª RS – 3.892 doses

12ª RS – 3.410 doses

13ª RS – 1.910 doses

14ª RS – 3.256 doses

15ª RS – 9.354 doses

16ª RS – 4.356 doses

17ª RS – 11.640 doses

18ª RS – 2.362 doses

19ª RS – 3.356 doses

20ª RS – 4.536 doses

21ª RS – 1.780 doses

22ª RS – 1.576 doses

TOTAL – 131.990 doses