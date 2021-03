Um novo lote de vacina contra a covid-19 chegou na terça-feira (9), no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais. São 148.600 doses da Coronavac, imunizante desenvolvido pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Com isso, o Paraná já contabiliza 1 milhão e seis mil vacinas recebidas. A distribuição do material para as 22 Regionais de Saúde já deve ocorrer nesta quarta-feira (10).

Até esta terça, 413.611 paranaenses já tinham sido imunizados. Das vacinas, foram 265.600 no primeiro lote, 39.600 no segundo lote, 147.200 no terceiro lote, 64.800 no quarto lote e 146.800 no quinto lote da Coronavac, e 189.000 doses da Universidade de Oxford/AstraZeneca/Fiocruz. Com as novas doses, o Estado dá continuidade à aplicação nos públicos prioritários, seguindo o Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19, na mesma linha do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Compra de vacinas

Além das vacinas que são cedidas pelo governo federal, prefeituras se mobilizam para efetivar compras das doses. Em Curitiba, o prefeito Rafael Greca, encaminhou nesta quarta-feira, dois projetos de lei para a Câmara Municipal de Curitiba. O primeiro autoriza Curitiba a comprar vacinas por meio do consórcio da Frente Nacional de Prefeitos. O segundo, trata da compra de vacinas diretamente pela prefeitura de Curitiba.

“Deus nos valha e nos permita encontrar os estoques necessários para despendemos nossos R$ 100, R$ 200 milhões que sejam necessários para imunizar essa cidade inteira”, disse o prefeito, em vídeo divulgado nas redes sociais, nesta quarta-feira.