Com o cancelamento dos contratos de pedágio em rodovias do Anel de Integração do Paraná – e o início da manutenção dessas estradas por conta do estado –, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informou, nesta segunda-feira (14), que disponibilizou o número 0800-400-0404 para o atendimento de usuários das rodovias federais e estaduais em casos de acidentes, pane, quedas de carga, animais na pista, materiais na pista, buraco no pavimento, entre outros.

O telefone é válido para todas as regiões do Paraná e é gratuito para o usuário. As chamadas serão recebidas pelo Centro de Operações Integradas (COI) do DER/PR, que conta com uma equipe treinada para prestar o apoio necessário, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive em feriados.

Neste momento o serviço está disponível nas rodovias dos antigos lote 2 (Viapar), lote 3 (EcoCataratas), lote 5 (Rodonorte) e lote 6 (Ecovia). No caso dos lotes 1 e 4, as concessionárias de pedágio permanecem realizando os atendimentos com suas próprias centrais, graças a acordos judiciais firmados com o DER/PR.

Veja como vai funcionar a operação do 0800:

QUE SERVIÇOS SÃO PRESTADOS?

O Centro de Operações Integradas (COI) do DER/PR aciona os serviços de operação de tráfego rodoviário contratados pelo DER/PR, que incluem o socorro mecânico, guincho mecânico leve e pesado, apoio ao Corpo de Bombeiros e atendimento a incidentes com animais soltos na pista nas rodovias estaduais e federais do antigo anel de integração.

O COI também irá realizar o direcionamento da chamada caso o atendimento caiba a outros órgãos, como Polícia Rodoviária, Polícia Civil, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, SAMU, DNIT e Instituto Água e Terra (IAT).

QUAIS OS HORÁRIOS DE ATENDIMENTO?

O COI conta com uma equipe treinada para prestar o apoio necessário, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive em feriados.

QUEM PODE LIGAR PARA O 0800-400-0404?

Qualquer usuário de rodovia estadual ou federal que antes pertencia ao Anel de Integração, ou seja, que era pedagiada ou administrada por concessionária de pedágio do antigo lote 2 (Viapar), lote 3 (EcoCataratas), lote 5 (Rodonorte) e lote 6 (Ecovia).

No caso dos lotes 1 e 4, as concessionárias de pedágio permanecem realizando os atendimentos aos usuários com suas próprias centrais, em decorrência de acordos judiciais firmados com o DER/PR.

EM QUE CASOS POSSO LIGAR?

O COI está disponível para apoiar o usuário quanto a situações adversas encontradas nas rodovias do antigo Anel de Integração, sendo os casos mais comuns os problemas veiculares: caso sofra ou testemunhe qualquer acidente, prestando o máximo de informações possíveis, para garantir o atendimento rápido e correto; ou caso passe por pane veicular, se possível informando a natureza da pane para que seja deslocado o veículo adequado para o atendimento.

POSSO AVISAR SOBRE BURACOS NA PISTA?

Equipes de inspeção de tráfego percorrem todo o antigo Anel de Integração três vezes ao dia, mas o usuário também pode alertar o COI quando a danos no pavimento, sendo na sequência comunicados o DER/PR ou o DNIT para executar os serviços de conservação necessários.

QUE OUTRAS SITUAÇÕES POSSO COMUNICAR?

O usuário pode entrar em contato com o COI e alertar sobre situações que afetem o trânsito das rodovias e coloquem os usuários em risco. A equipe do centro de operações irá acionar os serviços de operação de tráfego rodoviário necessários ou comunicar os órgãos cabíveis para providenciar uma solução.

Entre os incidentes que podem ser comunicados ao COI estão a presença de veículos abandonados, quedas de cargas na pista, animais soltos na pista, alagamentos, queda de barreira, neblina, fumaça, óleo ou outras substâncias semelhantes derramadas, erosão, sinalização danificada ou vandalizada, sarjetas e bueiros danificados, incêndios, e queda de árvore.

É POSSÍVEL LIGAR SOBRE RODOVIAS FORA DO ANEL DE INTEGRAÇÃO?

No momento os serviços do COI são exclusivos para estas rodovias, que incluem os principais corredores logísticos do Paraná, concentrando elevado movimento de veículos de passeio e caminhões de carga. O DER/PR já estuda utilizar o serviço em outras rodovias estaduais de grande movimento, após o início do novo programa de concessões rodoviárias sendo desenvolvido pelo governo federal.