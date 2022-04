O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) publicou dois editais em um valor total de R$ 7,8 milhões, contemplando Guaraqueçaba e Morretes, na região do Litoral. São R$ 6.510.237,76 para serviços de manutenção e conservação da PR-405 em Guaraqueçaba, rodovia não pavimentada e único acesso do município à malha rodoviária estadual. E outros R$ 1.383.622,69 para executar a recuperação estrutural e manutenção da ponte metálica sobre o Rio Nhundiaquara, em Morretes.

O edital da PR-405 prevê, pelo prazo de dois anos, serviços de regularização do leito da rodovia com motoniveladora (patrola), melhorias no subleito, cascalhamento, execução de bueiros tubulares de concreto, escavação de valas com escavadeira hidráulica ou retroescavadeira, escavação para saída de água, e outras soluções para garantir melhores condições de trafegabilidade para os usuários, e a drenagem de águas da chuva e de córregos.

Com extensão total de 76,61 quilômetros, a PR-405 começa dentro de Guaraqueçaba, onde tem a nomenclatura Avenida Ararapira, em frente ao ponto de ônibus intermunicipal. Ela atravessa área de proteção ambiental até terminar no entroncamento com a PR-340, na localidade conhecida como Cacatu.

Para o município de Morretes, o DER/PR está licitando a recuperação estrutural e manutenção da ponte metálica sobre o Rio Nhundiaquara, na PR-411, no distrito de Porto de Cima.

Ponte sobre o Rio Nhundiaquara, em Morretes. Foto: DER-PARANÁ

O edital prevê a limpeza, tratamento, reforço e pintura da estrutura metálica da ponte, e execução de um novo tabuleiro composto por grade metálica. Em ambos os encontros dela serão executadas novas lajes de transferência em concreto armado, com implantação de novos dispositivos de drenagem.

Também será feita a manutenção das estruturas de concreto da ponte, removida a vegetação que se projeta sobre o tabuleiro e abaixo dele, implantada nova sinalização viária e dispositivos de segurança. O prazo da obra é de 90 dias, após assinatura de contrato e emissão de ordem de serviço.

“Realizamos uma inspeção completa da estrutura da ponte no final do ano passado, e agora estamos contratando as melhorias necessárias. Todos os elementos metálicos em não conformidade serão tratados e receberão chapas de reforço, e o antigo tabuleiro de concreto será substituído por um novo tabuleiro de gradil metálico, capaz de sustentar os veículos que transitam na rodovia e preservando a estrutura da ponte”, explica o diretor-geral do DER/PR, Fernando Furiatti.

Esta ponte de treliça metálica tem 61,2 metros de comprimento e 5,81 metros de largura. Conta com uma pista de rolamento de 2,80 m e passeios em ambos os lados, com 90 centímetros de largura.

Edital

Ambas licitações são na modalidade Concorrência Pública, em que o vencedor é definido pela proposta de preço mais vantajosa para a administração pública, e pela habilitação de sua documentação.

A abertura dos envelopes de preços da recuperação da ponte sobre o Rio Nhundiaquara será no dia 25 de abril, às 14 horas; e da manutenção da PR-405 no dia 03 de maio, também às 14 horas. Todas as sessões de aberturas de envelopes do DER/PR serão transmitidas pela internet, por meio do canal do YouTube.

Após a abertura dos envelopes, a comissão de julgamento irá analisar as propostas e publicar um resultado em diário oficial e no portal Compras Paraná, já convocando as participantes classificadas para a sessão de abertura de envelopes com documentos de habilitação.

Litoral

Além destas obras sendo licitadas, o DER/PR também trabalha na execução da duplicação da PR-412 em Matinhos, na elaboração dos estudos ambientais e preliminares de engenharia da nova Ponte de Guaratuba, na elaboração do projeto executivo de duplicação da PR-412 entre Matinhos e Praia de Leste, e na duplicação da PR-407 no entroncamento com a PR-412.

O DER/PR também está concluindo nova licitação de serviços de conservação de rodovias da sua Superintendência Regional Leste, que incluem o Litoral do Paraná. A região está contemplada no lote B da licitação, com extensão total de 182,73 quilômetros, atendendo os municípios de Antonina, Guaratuba, Matinhos, Morretes e Pontal do Paraná.

E em evento de prestação de contas e anúncio de investimentos da Secretaria estadual de Infraestrutura e Logística esta semana, foi autorizada a licitação do anteprojeto de duplicação da PR-412 entre Guaratuba e a divisa com Santa Catarina (sentido Garuva). O edital foi publicado nesta quinta-feira (31).

