Desde o dia 11 de janeiro, com a ampliação da 2ª via fácil, homens e mulheres casados e divorciados podem fazer a solicitação de inserção ou retirada de sobrenomes pela internet. Na opção “atualização da assinatura, nome e outros dados” o cidadão que já tenha RG no Paraná poderá requisitar a segunda via do documento com o sobrenome atual (clique neste link).

Para a alteração ser feita é necessário enviar a fotografia dos documentos pelo sistema para comprovação do status civil. Se a pessoa tiver casado, a certidão de casamento deverá ser anexada ao sistema. Já se o cidadão tiver separado, ele deverá anexar a certidão de casamento e a averbação de divórcio registrada em cartório. O sistema solicitará ainda a alteração da foto e a assinatura em ambos os casos, obrigatoriamente.

Os documentos a serem anexados deverão estar no formato .pdf ou .jpeg com tamanho máximo de cinco megabytes. Já a fotografia deverá ser encaminhada em formato .jpeg e com tamanho máximo de cinco megabytes. O serviço é intuitivo e apontará alterações que precisarão ser feitas, caso os arquivos estejam fora do padrão.

O endereço do cidadão será solicitado para registro no sistema. A informação não será incluída no documento impresso, que será retirado presencialmente pelo proprietário em uma das unidades do Instituto de Identificação do Paraná.