Boletim do governo

Boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde neste domingo (31) mostra que 400.376 pessoas que foram diagnosticadas com covid-19 no Paraná se recuperaram, o que significa 73% de todos os infectados.

De acordo com o novo boletim, foram registrados 1.899 novos casos e 17 mortes em consequência da doença. No total, o estado chegou a 545.184 casos confirmados e 9.953 óbitos.

Os novos casos e mortes são referentes ao período entre 30 de maio de 2020 e 31 de janeiro de 2021, sendo que 1.873 casos confirmados são de janeiro de 2021.

Dos 17 óbitos, são seis mulheres 11 homens, com idades entre 44 e 98 anos. Essas mortes ocorreram entre 6 e 30 e janeiro deste ano.

Até a publicação do boletim, 1.323 pacientes com diagnóstico confirmado de covid-19 estão internados, sendo que 1.101 em leitos SUS (576 em UTI e 525 em enfermaria) e 222 em leitos da rede particular (94 em UTI e 128 em enfermaria).