Além do setor turístico, o Paraná Pay, programa vinculado ao Nota Paraná da Secretaria da Fazenda, também conta com a possibilidade de uso dos valores sorteados na compra de combustível e gás de cozinha. Já são diversos postos e distribuidoras credenciados na carteira digital programa com o banco Senff. Em Curitiba, por exemplo, são 20 postos. Em Londrina, dois. Para consulta a distribuidoras, é preciso ir na classificação Serviços em Geral.

Os 8 mil vouchers de R$ 100 sorteados mensalmente podem ser usados nos estabelecimentos credenciados. O objetivo é incentivar o consumo do setor turístico e comércios varejistas de gás de cozinha e postos de combustíveis, fomentando a atividade econômica de segmentos afetados pela pandemia e pela crise econômica global. Ao todo já foram distribuídos somente neste ano R$ 3,2 milhões pelos sorteios.

Ao aderir ao Paraná Pay, tanto consumidores quanto os donos dos estabelecimentos precisam abrir uma conta na carteira digital Senff, pois através dela o cliente tem facilidade em pagar as compras nos locais via QR Code, em poucos segundos.

No site do Senff e no aplicativo estão a lista dos locais cadastrados onde se pode usar os créditos. O saldo é cumulativo, mas tem data de validade, já que os créditos podem ser transferidos para a carteira digital num prazo de 12 meses.

Sorteios!

O Paraná Pay tem sorteios exclusivos mensais e proporciona o uso de créditos do Nota Paraná para pagamento direto de serviços ou produtos de empresas cadastradas em sua carteira digital.

Os critérios para geração dos bilhetes são os mesmos dos sorteios do Nota Paraná, ou seja, a primeira compra no mês, de qualquer valor, gera um bilhete e são gerados bilhetes adicionais a cada R$ 200,00 em compras, sendo que o valor de cada documento fiscal ficará limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Cidades com postos e distribuidoras credenciadas

Postos de combustíveis:

Curitiba, Prudentópolis, Curiúva, Irati, Telêmaco Borba, Pitanga, Imbituva, Matinhos, Pontal do Paraná, Paranaguá, Guaratuba, Cianorte, Maringá, Realeza Guarapuava, Cascavel, Sarandi, Lapa, Bituruna, General Carneiro, São Mateus do Sul, Tunas do Paraná, São José dos Pinhais, Rebouças, Ponta Grossa, Londrina, Nova Olímpia, Anahy, Rio Branco do Sul e Siqueira Campos.

Distribuidoras de gás:

Campina Grande do Sul, Bocaiúva do Sul, Maringá, Toledo, Sarandi, Paiçandu, Irati, Telêmaco Borba, Terra Rica, Cascavel, Londrina, Umuarama, Lobato, Lapa, Piraquara, Marialva, Curitiba e Campo Mourão.

