A aplicação da terceira dose da vacina contra o coronavírus será adotada no Paraná a partir de 15 de setembro. A informação foi confirmada pelo secretário estadual de Saúde, Beto Preto, em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira (26). O público que deverá tomar o reforço será o de 70 anos ou mais, que já tenha tomado a segunda dose há seis meses. Pacientes imunossuprimidos também entrarão na lista. A opção pela terceira dose seguirá dentro do cronograma do Plano Nacional de Imunização (PNI).

Embora a informação anime o público dos idosos, as doses só serão possíveis se houver vacinas disponíveis. “Quem compra as vacinas é o Ministério da Saúde, por isso, nós vamos seguir o PNI para não termos falta de vacinas. Não vamos aplicar a terceira dose com as vacinas da primeira e segunda doses”, disse o secretário.

LEIA TAMBÉM:

>> Curitiba vacina nascidos em 1999 e 2000 nesta sexta-feira; veja de quais semestres

>> Pfizer confirma que vacina contra a covid-19 também será fabricada no Brasil

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) ainda não tem de bate-pronto o número de pessoas que entrarão na lista da terceira dose. Beto Preto afirmou que esse levantamento será feito e a quantidade de pessoas será repassada para público. A distribuição de doses entre as cidades paranaenses também será avaliada.

Sobre o grupo de vacinados entre 12 e 17 anos, que tem prazo para entrar no PNI a partir de outubro, o secretário disse que a vacina da Pfizer, por exemplo, tem a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para esta faixa etária. Com isso, a vacinação deste grupo começará quando o público de 18 anos ou mais estiver completamente vacinado no Paraná, com pelo menos uma dose.

Em Toledo, no Oeste do Paraná, a vacinação do grupo de pessoas com 12 anos ou mais começa antes. A cidade foi escolhida pelo PNI para um estudo da Pfizer que avaliará o comportamento da imunidade a partir desta faixa etária. Segundo a Sesa, “Toledo foi a cidade escolhida para ser laboratório de imunização total, em uma parceria entre o Ministério da Saúde e a Pfizer. Para a pesquisa, o município receberá uma remessa exclusiva de 35.173 doses do imunizante, para completar a aplicação da primeira dose e a imunização na população a partir dos 12 anos”, diz o texto de uma postagem da Sesa no Instagram.

Web Stories